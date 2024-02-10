2024-02-10 12:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، اليوم السبت (10 شباط 2024) إحراز العراق وسامين برونزيين في بطولة آسيا لرفع الاثقال.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي لرفع الاثقال قاسم شلاكه في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "لاعب منتخبنا الوطني برفع الاثقال علي عمار يسر وزن + 109 كغم احرز وسامين برونزيين في بطولة اسيا برفع الاثقال لفئة المتقدمين المقامة منافساتها حاليا في العاصمة الاوزبكية طشقند".

وأضاف أنه "أحرز الوسام البرونزي الاول بفعالية النتر بعد ان حقق 234 كغم، كذلك حصل على الوسام البرونزي الثاني بالمجموع بعد حقق 425 كغم، فضلا عن احرازه المركز الرابع بفعالية الخطف بعد ان حقق 191 كغم".

من جانبه اشار نائب رئيس الاتحاد العراقي برفع الاثقال اسماعيل مولود الى أن "الرباع علي عمار يسر قدم اداءً كبيرا ضمن المنافسة الاسيوية بالرغم من ان مجموعته تضم ابطال على مستوى القارة لكنه استطاع منافستهم وفرض نفسه وسط قائمة الافضل واحراز وسامين برونزيين للعراق".

وتابع "كما استطاع تحقيق 425 وهو مجموع مهم بالنسبة للنقاط التأهيلية لأولمبياد باريس ناهيك محاولته لكسر رقم قياسي".