الفنانة المصرية عبير منير: مهرجان بغداد السينمائي واكب التجربة العالمية

2024-02-10 12:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير – علي صبحيأكدت الفنانة المصرية عبير منير، اليوم السبت، أن مهرجان بغداد السينمائي واكب التجربة العالمية.وقالت منير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المرة الأولى التي أزور فيها العراق، وسط نجوم عراقيين وعرب"، مبينة أن "هذا المهرجان الذي يقام على أرض بغداد، أرض الفن والثقافة والجمال يقرب الثقافات وينتج باقات من الإبداع، وكل منا يحمل شيئاً من فنه وتاريخه وتجربته، وبهذا المهرجان نحن نواكب التجربة العالمية".وأضافت أن "الفن العراقي يسير على خطوات جديدة ومميزة ولافتة للنظر كما عودنا من قبل، ولديه أفكار واقعية اشتغل عليها، وهو بتقدم إبداعي مستمر".وعن آخر أعمالها ذكرت: "حالياً يعرض لي مسلسل اسمه (حتوتة منسية) مع الفنانة سوسن بدر وعبير صبري وهند اسماعيل، وألعب فيه دور حماة شريرة جداً وتعمل مشاكل كثيرة، والعمل الآخر مسلسل (صدفة) مع الفنانة ريهام حجاج، وإخراج سامح عبد الحميد، وتأليف أيمن سلامة وسيعرض في شهر رمضان المبارك".