2024-02-10 12:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوتت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، يوم السبت، في اجتماع استثنائي عقدته في العاصمة بغداد على تثبيت عقيل مفتن رئيساً للجنة الاولمبية اصالةً لحين انتهاء الدورة الحالية في شهر آذار العام 2025.

وانتخبت الجمعية خالد كبيان بمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة بعد حصوله على 32 صوتاً من أصل 33 صوتاً، كما فاز خليل ياسين بعضوية المكتب التنفيذي بحصوله على 24 صوتاً من أصل 33 صوتاً.

في حين فاز رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك بعضوية الجمعية العامة للجنة الاولمبية بعد حصوله على 31 صوتاً من أصل 33 صوتا.