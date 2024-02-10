السليمانية .. مجلس المعلمين المعترضين يحشد لتظاهرة جديدة ويحذر من "مشاكل اجتماعية" قادمة

2024-02-10 13:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا مجلس المعلمين والموظفين المعترضين في السليمانية، اليوم السبت، جميع الموظفين والمعلمين الى المشاركة في تظاهرات يوم غد الأحد في جميع مناطق الإقليم، فيما حذر من "مشاكل اجتماعية" بسبب طريقة معاقبة الملاكات التدريسية المضربة عن الدوام.

وقال عضو مجلس المعلمين والموظفين المعترضين في السليمانية عادل حسن في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "ندعو الجميع للمشاركة في تظاهرات الأحد المقبل للمطالبة بالحقوق الشرعية للموظفين والمعلمين".

وأضاف أن "استمرارنا بالتظاهر يؤكد صدق مطالينا وشرعيتها كما ويؤكد إصرارنا واردتنا للمطالبة بحقوقنا".

وبين أن "أعداد المعلمين المعاقبين في تزايد والكثير منهم تم نقله بدون موافقته لمدارس أخرى"، مؤكدا أن "هذه الطريقة بالتعامل ستخلق نوعا من المشاكل الاجتماعية بين المعلمين وإدارات المدارس وإدارات التربية يجب الانتباه لها".

ومنذ الثالث عشر من شهر أيلول قاطع المعلمون والمدرسون في السليمانية العام الدراسي الجديد للمطالبة بالرواتب وتثبيت المحاضرين، فيما عادت بعض المدارس للدراسة في بعض مناطق السليمانية.