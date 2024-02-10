محافظ السليمانية يطالب بغداد بتوزيع نفط الشتاء على مواطني الإقليم

2024-02-10 13:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية بالالتزام بمبادئ الدستور، وتزويد السليمانية بالوقود كباقي المحافظات العراقية، مؤكداً أن "محافظة السليمانية ستقوم بتوزيع أي حصة تصلها سواء من بغداد أو إقليم كردستان".

وقال أبو بكر في تصريح ادلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز إنه "يجب على الحكومة العراقية التعامل مع السليمانية وباقي مناطق الإقليم كما تتعامل مع محافظات الوسط والجنوب، خاصةً فيما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية من البنزين والنفط الأبيض والغاز".

وحول الأزمة المالية بين بغداد واربيل، قال أبو بكر إنه "يتوجب على حكومتي أربيل وبغداد إبعاد مواطني الإقليم عن الصراعات السياسية، وصرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، كما يجب على حكومة الإقليم صرف مرتبات الموظفين و تثبيت المحاضرين".

وحول توجيه العقوبة لنحو ثلاثة آلاف معلّم في السليمانية وتوابعها، أكد محافظ السليمانية أن "إدارة السليمانية تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للموظفين، وترفع شعار التعليم كهدف سامٍ لايجوز أن يواجه أي تحديات، لكن الأوامر الإدارية الصادرة من الجهات الرسمية، مرتبطة بالقوانين التي تحدد التزامات كل موظف، أما نحن كإدارة المحافظة لا شأن لنا بالقضايا القانونية".

وكانت وزارة الثروة الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت بداية العام الماضي، موافقة بغداد على إرسال 50 مليون ليتر من النفط الأبيض بسعر مخفّض إلى الإقليم، ليتم توزيعها على المحافظات، لكن مازالت بعض الأسر، خاصة في القرى، لم تحصل على حصتها من النفط الأبيض للشتاء.

وما تزال بعض الملفات عالقة بين أربيل وبغداد، على رأسها ملف إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، وتوزيع مرتبات الموظفين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، ما دفع المعلمين في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها إلى الاحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم المالية.