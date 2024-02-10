2024-02-10 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور وزيرة الاتصالات هيام الياسري، خُصص لمناقشة وبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بالرخصة الوطنية للهاتف النقال.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاجتماع شهد مناقشة الخطوات المنفذة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، ومجريات التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة، والمواصفات والمحددات المطلوبة لتشغيل المشروع وتقديم خدماته لعموم المواطنين، بأفضل المستويات والكلف المتوفرة، وبما يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 42، بتاريخ 17- تشرين الأول-2023 على تولّي هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال، بتقنية الجيل الخامس، ولمدة حصرية ثلاث سنوات، التزاماً بما ورد في المنهاج الوزاري، والبرنامج الحكومي.