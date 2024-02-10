2024-02-10 13:42:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع- فليح العبيديأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم السبت، مباشرتها في تنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر شباط الحالي، فيما أكدت إنتاج الحبوب سيصل إلى أكثر من 3 ملايين شريط.وقال مدير عام الشركة، محمد عبد القادر النعيمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، باشرت بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر شباط من عام 2024، والبالغة قيمته أكثر من 2 مليار و288 مليون دينار قابلة للزيادة والتعزيز حسب موقف وصول المواد الأولية المتعاقد عليها، والذي يشمل إنتاج العديد من المستحضرات الدوائية وبسلة متنوعة والتي تعالج مختلف الأمراض والأمراض المزمنة".وأضاف النعيمي، أنه "منذ مطلع شباط الحالي، باشرت ملاكاتنا العاملة في الأقسام الإنتاجية والسيطرة النوعية والأقسام ذات العلاقة بتنفيذ برنامجنا الإنتاجي لهذا الشهر وفق الخطة الإنتاجية التي تم وضعها حسب احتياجات وزارة الصحة والسوق المحلية والتي تشمل إنتاج مختلف الأشكال الصيدلانية من حبوب وأشربة ومراهم ومضادات حياتية وباودرات".وأكد أن "إنتاج الشركة من الحبوب خلال شهر شباط سيصل إلى أكثر من 3 ملايين و811 ألف شريط موزع بين وزارة الصحة والوكالة التسويقية التخصصية، فضلاً عن إنتاجنا لأنواع من الأشربة الخاصة بالأطفال والبالغين والتي ستبلغ كمياتها أكثر من 769 ألف قنينة".ولفت إلى أن "إنتاج الشركة من المضادات الحياتية سيضم أنواعاً مختلفة من المعلقات والباودرات وبواقع 400 ألف قنينة، وما يقارب 146 ألف ساشيت باودر، كما تضمن البرنامج إنتاج أكثر من 592 ألف أنبوب من المراهم المتعددة الاستخدام".وأشار إلى "سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المستحضرات الدوائية وأجودها والتي تضاهي مثيلاتها من الأدوية المستوردة للمواطن العراقي وبأسعار مناسبة لمستوى دخله الاقتصادي وقدرته الشرائية".