جوائز كأس آسيا: 5 ملايين دولار لصاحب اللقب و3 للوصيف

2024-02-10 13:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الأردني، مساء اليوم السبت، في نهائي عربي خالص لبطولة كأس آسيا 2023.

وبينما يطمح المنتخبان لتحقيق اللقب الأغلى، تتساءل الجماهير عن الجوائز المالية التي سيحصل عليها بطل آسيا هذه الليلة.

وحصل كل من منتخبي كوريا الجنوبية وإيران، على مبلغ مليون دولار لكل منهما، مكافأة وصولهما إلى الدور نصف النهائي.

لكن بطل كأس آسيا، سيحصل على 5 ملايين دولار، بينما سيحصل الخاسر من موقعة السبت، على 3 ملايين دولار.

وسيواجه منتخب الأردن نظيره القطري على استاد لوسيل، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، في مواجهة عربية خالصة للمرة الثالثة على اللقب الآسيوي.