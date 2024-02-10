2024-02-10 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

حذرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إنها “تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لإرتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”. ودعت إلى “ضرورة التدخل […]

ظهرت المقالة العراق يدعو إلى التدخل الدولي لمنع إسرائيل من عملية عسكرية في رفح أولاً على ايرث نيوز.