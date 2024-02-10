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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 95 ألف شهيد وجريح

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 95 ألف شهيد وجريح
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 95 ألف شهيد وجريح
2024-02-10 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064 قتيلا و 67611 إصابة منذ بدء الحرب. وقالت الوزارة في بيان لها إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدا و 152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأضافت: “لا […]

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