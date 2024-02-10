2024-02-10 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064 قتيلا و 67611 إصابة منذ بدء الحرب. وقالت الوزارة في بيان لها إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدا و 152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأضافت: “لا […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 95 ألف شهيد وجريح أولاً على ايرث نيوز.