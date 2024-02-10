القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين و5 صواريخ معدة للإطلاق في البحر الأحمر
2024-02-10 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها هاجمت أمس زورقين مسيرين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “في يوم 9 فبراير/شباط، بين الساعة 3 صباحًا و 9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضمن اجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد […]
ظهرت المقالة القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين و5 صواريخ معدة للإطلاق في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.