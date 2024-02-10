2024-02-10 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها هاجمت أمس زورقين مسيرين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر. ‏وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “في يوم 9 فبراير/شباط، بين الساعة 3 صباحًا و 9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضمن اجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد […]

ظهرت المقالة القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين و5 صواريخ معدة للإطلاق في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.