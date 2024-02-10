“وول ستريت جورنال”: الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم

2024-02-10 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، بأن الكثير من المواطنين الأمريكيين، لم يعودوا يرون في رئيس دولتهم الحالي جو بايدن، رئيسا لهم. وقالت الصحيفة، نقلا عن دراسات اجتماعية واستطلاعات للرأي العام: “لم يعد الأمريكيون يعتبرون بايدن رئيسا لهم. ولم يعد الكثير من الناخبين يرون في هذه الشخصية تجسيدا لرجل دولة من المستوى العالمي […]

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