ريال مدريد يفقد أحد نجومه قبل ساعات من خوض مباراته المهمة أمام جيرونا اليوم

2024-02-10 14:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، لإصابة قبل ساعات من خوض مباراة جيرونا اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا أنطونيو روديجر من قبل الخدمات الطبية للنادي، تبين معاناته من إصابة عضلية في العضلة المتسعة بفخذه الأيسر،وأضاف،"وقت عودة روديجر إلى المباريات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب روديجر عن المباريات "لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يلحق أيضا بمباراة لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".ويفتقد ريال مدريد كذلك لخدمات "ناتشو فيرنانديو وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا في قلب الدفاع بسبب الإصابة".ويحتل الملكي "صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقا على جيرونا الذي يأتي في الوصافة بـ56 نقطة".