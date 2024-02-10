العراق يصدر بيانا بشأن التوجه العسكري الاسرائيلي نحو رفح

2024-02-10 14:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الخارجية، اليوم السبت (10 شباط 2024)، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة ومنع اقتحام مخيم رفح من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة الخارجية، تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لإرتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ودعت إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال، وتجدد التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".