2024-02-10 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة النفط، اليوم السبت، تفاصيل خططها لاستثمار الغاز وحجم الإنتاج المتوقع، وفيما أكدت أن العقود الحالية الموقعة شملت جميع الحقول التي من الممكن أن تزيد الإنتاج الوطني، حددت كمية الغاز المتوقع إنتاجها خلال العام الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدى الوزارة عدة عقود لاستثمار الغاز أهمها عقدها مع شركة توتال الفرنسية والذي وقِع العام الماضي ويضم أربعة عقود مهمة جدا تهتم بالبنى التحتية وتطوير الصناعة النفطية وفي الطاقة المتجددة".وأضاف، أن "العقد يتضمن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، على مرحلتين المرحلة الاولى 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، والمرحلة الثانية 300 مليون قدم مكعب قياسي "، مبينا أن "هذه الخطوة مهمة لإيقاف حرق الغاز وتحويل هذه الطاقة الى مفيدة ترفد الصناعات بشكل عام وقطاع الكهرباء والصناعات البتروكيمياوية وجميع الصناعات المتعلقة بذلك".وتابع أن "التعاقد مع شركة توتال كان خطوة مهمة مع عملاق الطاقة العالمي وبالتأكيد هذه إضافة مهمة للصناعة النفطية في العراق"، مشيرا الى أن "عقد توتال يتضمن استثمار الغاز في خمسة حقول جنوب العراق، من ضمنها حقل مجنون وغرب القرنة واللحيس والطاوي".وقال جهاد "كذلك لدينا عقد آخر مع شركة غاز البصرة التي تم تأسيسها بعد عام 2010 بالاتفاق مع شركة شيل ومتسوبيشي، هي شركة وطنية مشتركة تقوم باستثمار الغاز من ثلاثة حقول مهمة بضمنها الرميلة والزبير ونتوقع أن تضيف بعد إكمالها 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".وذكر أن "خطط الوزارة تهدف إلى استثمار الغاز من جميع الحقول التي يتوقع ان تضيف كميات كبيرة لقطاع الغاز في العراق وهذا ما عملنا عليه"، لافتا الى ان "هذه الحقول الخمسة مهمة جدا ويعول عليها الثقل الأساسي لرفع طاقة العراق الإنتاجية من الغاز".وبين أن "الوزارة كذلك وقعت مؤخراً عقدا لاستثمار حقل نهران بن عمر، والذي سينتج في المرحلة الاولى 150 مليون قدم مكعب قياسي، واذا تطور العمل وتم توسيع الإنتاج في هذا الحقل فمن الممكن اضافة 150 مليون قدم مكعب أخرى".وتابع أنه "تم التعاقد على جميع الحقول الممكنة التي يتوقع أن ترفع حجم الإنتاج الوطني"، لافتا الى أن "رفع مستوى الإنتاج سيكون بالتدريج وذروتها تكون في عام 2028".ولفت إلى أن "هذه المشاريع تحتاج الى تكنولوجيا معقدة ووقت للاستثمار والحكومة تضغط على الشركات المنفذة لاختزال الوقت ما بين عامين إلى خمس سنوات ".وزاد في حديثه إنه "لدينا كذلك مشروع غاز الحلفاية الذي سيضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في الربع الأخير من هذا العام، وايضا سيتم إضافة بحدود 70 مليون قدم مكعب قياسي من استثمار حقول ذي قار"، لافتا الى أن "استثمار حقول ذي قار التي تشمل حقلي الغراف والناصرية بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي، وبالتالي إضافة نصف الكمية تقريبا الى الإنتاج الوطني ما سيقلل حجم الاستيراد".