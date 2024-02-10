العراق يدعو إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة

2024-02-10 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت وزارة الخارجية، اليوم السبت، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".ودعت الوزارة إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال"، مجددا التأكيد على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".