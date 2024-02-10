وزير التعليم يؤكد على أهمية البحث العلمي في معالجة المشكلات التنموية

2024-02-10 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، على أهمية البحث العلمي في معالجة المشكلات التنموية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، كرم أكثر من مئة شخصية من الفائزين بجائزة جامعة العين العراقية بنسختها الرابعة للعام 2024، التي شملت الباحثين الرواد وأوائل الجامعات وأصحاب البحوث عالية التأثير والكتب المؤلفة والأكاديميات المتميزات، بحضور جمع من النواب والوكلاء ورؤساء الجامعات والمديرين العامين والتدريسيين والباحثين".وأكد العبودي في كلمته على "أهمية البحث العلمي في معالجة المشكلات التنموية"، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن "الوزارة حددت هدفا إستراتيجيا لمؤسساتها، يتعلق بجودة البيئة الأكاديمية وتعضيد مساحة النشر في المجلات الرصينة وتأسيس شراكات عالمية مع المستوعبات ومؤسسات النشر الدولية وإطلاق حسابات مفتوحة للتدريسيين والباحثين والطلبة في سكوبس، بالإضافة إلى اعتماد سياسة وقرارات ناجحة لتحفيز البحث العلمي، من خلال الدعم المباشر ماديا ومعنويا، والشروع بتأسيس المختبرات العلمية المركزية".وأضاف، أن "الوزارة تضع البحث العلمي في صدارة أولوياتها"، مشيرا، إلى أن "هذا المجال الحيوي يمثل محوراً أساسياً في تطوير الخدمات وتحقيق التقدم الشامل"، مبينا، أن "القرارات المتخذة والسياسة المعتمدة في هذا المسار تنمي الحافز على إنتاج الأبحاث النوعية وتشجع الابتكار والتطوير بهدف خدمة المجتمع".وتابع البيان، أن "حفل التكريم تضمن كلمات وعرضا لوكيل الوزارة حيدر عبد ضهد ورئيس جامعة العين العراقية شفيق شاكر شفيق وممثل مؤسسة (Elsevier) بالإضافة إلى ممثل الجامعات الإيرانية وممثل الجامعات الماليزية، فيما اختتمت الفعالية بتكريم رؤساء الجامعات الذين حققت مؤسساتهم مؤشرا إيجابيا في مجال النشر العلمي".