2024-02-10 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أنجزت وزارة الإعمار و الإسكان والبلديات العامة، بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، متطلبات عمل محطات الوزن المحورية للمباشرة بتشغيلها في عموم المحافظات. وذكر بيان للمركز الإعلامي في الوزارة، ان “التشغيل سيتم عن طريق التعاقد مع شركات استثمارية متخصصة من القطاع الخاص ، بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، للقيام بتأهيل وإدارة تشغيل […]

ظهرت المقالة الإعمار: قرب تشغيل محطات الوزن المحورية في عموم محافظات العراق أولاً على ايرث نيوز.