2024-02-10 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية/ رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي، اليوم السبت، زيارات تفقدية لعدد من المراكز الامتحانية للطلبة الخارجيين في جانب الكرخ متابعا أحوال المشاركين واحتياجاتهم أثناء تأدية الامتحانات التمهيدية . وفي ذات السياق أجرى مدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون يرافقه مدير عام تربية الرصافة الاولى الدكتور […]

ظهرت المقالة التربية: الوكيل الفني ومدير الامتحانات يجريان زيارات المتابعة الامتحانية لجانبي الكرخ والرصافة أولاً على ايرث نيوز.