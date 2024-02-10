2024-02-10 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذهب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إلى أن الناخبين الأمريكيين لا يرون في الرئيس جو بايدن رجل دولة عالميا، رغم نجاحه في تحقيق عدد من الإنجازات التشريعية والدبلوماسية. ووفقا للصحيفة، يرى الناخبون أن بايدن فشل في تولي مهام الرئاسة بشكل كامل؛ ما يعرضه لخطر الانتقادات حول أمور خارجة عن إرادته، مثل تركيز […]

ظهرت المقالة “وول ستريت جورنال”: الناخبون لا يرون في بايدن رجل دولة أولاً على ايرث نيوز.