شركة سامراء: انتاج الحبوب إلى أكثر من 3 ملايين شريط

2024-02-10 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم السبت، مباشرتها في تنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر شباط الحالي، فيما أكدت إنتاج الحبوب سيصل إلى أكثر من 3 ملايين شريط. وقال مدير عام الشركة، محمد عبد القادر النعيمي، إن “الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، باشرت بتنفيذ برنامجها […]

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