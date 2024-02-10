2024-02-10 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير ناحية قزانية والمكلف بإدارة قضاء مندلي في ديالى مازن أكرم، يوم السبت، بتراجع تدفق السيول من الحدود الايرانية الى الأراضي العراقية بنسبة أكثر من 70 ‎%‎.

وقال أكرم لوكالة شفق نيوز، إن "وصول السيول من الأراضي الحدودية الايرانية الى مناطق مندلي وقزانية شرقي ديالى تراجع خلال السنوات الأخيرة بنسبة تتراوح بين 70 إلى 90‎% بسبب تشييد ايران سد يسمى (سد شريف شاه) قرب الحدود بمسافة 30 كم تقريباً، ودخل الخدمة بعد عام 2019".

وأضاف أن "السد بات يحد من وصول السيول ومياه الأمطار الى الأراضي العراقية بنسبة كبيرة بعدما كانت تصل قبل سنوات عبر الوديان أبرزها حران".

وبين أكرم أن "القرى الحدودية وصلتها موجة سيول واحدة خلال هذا الشتاء"، مؤكدة أن"قلة تدفق السيول وعدم وصولها الى القرى والى سدتي مندلي وقزانية وخزنها للزراعة يفاقم معاناة الأهالي ويدفع المئات منهم حاليا الى الاعتماد الآبار".