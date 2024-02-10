انطلاق المباراة النهائية لكأس آسيا بين قطر والأردن

2024-02-10 15:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انطلقت مواجهة الأردن وقطر، مساء اليوم السبت (10 شباط 2024)، على ستاد لوسيل بالدوحة، في المباراة النهائية لكأس آسيا.

ويطمع منتخب الأردن للتتويج بلقب البطولة لأول مرة، فيما يسعى العنابي للمحافظة على اللقب الذي حققه النسخة الماضية في الإمارات.

وفيما يلي تشكيل الأردن:

"يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب، إحسان حداد، سالم العجالين، نور الروابدة، نزار الرشدان، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات".

وجاء تشكيل قطر كالآتي:

"مشعل برشم، المهدي علي، محمد وعد، طارق سلمان، يوسف عبد الرازق، حسيم الهيدوس، أحمد فتحي، أكرم عفيف، لوكاس ميندر، المعز علي، جاسم جابر".

ويتطلع المنتخب القطري، للحفاظ على لقب البطولة، التي أحرزها للمرة الأولى في الإمارات عام 2019، متسلحًا بالأرض والجمهور ومعنوياته العالية بعد تخطيه مجموعة من المنافسين، أبرزهم إيران.

أما المنتخب الأردني يخوض المباراة النهائية دون ضغوط، بعدما كتب التاريخ بوصوله إلى هذه المرحلة، علما بأنه لم يتوج باللقب من قبل.

المصدر: كووره