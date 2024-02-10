2024-02-10 15:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (10 شباط 2024)، إصابة 5 أشخاص بنزاع بالاسلحة البيضاء في منطقة الدورة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نزاعا بين عدد من الاشخاص (اردنيو الجنسية ذا اصول فلسطينية) تطور الى استخدام الاسلحة البيضاء والخفيفة ضمن حي المهدية الثانية في منطقة الدورة".

واضاف، ان "النزاع، اسفر عن اصابة 5 اشخاص بعضهم حالتهم خطرة، مما اضطر قوة من شرطة بغداد الكرخ للتدخل واعتقال اكثر من 23 اشخاص من المتسببين بالنزاع الذي لم تعرف اسبابه".