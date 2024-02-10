التجديد للتميمي أو تغييره.. خلاف بين بدر والعصائب يؤجل حسم ملف محافظ ديالى

2024-02-10 15:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مصدر سياسي، يوم السبت، يان عدم حسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، سببه خلاف على منصب المحافظ.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مباحثات تشكيل حكومة ديالى لم تفضي الى اتفاق حتى اليوم بسبب الخلاف على منصب المحافظ بين كتلتي بدر والعصائب".

وأضاف أن "كتلة العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم مصرة على عدم التجديد لمحافظ ديالى الأسبق مثنى التميمي، وهو من كتلك بدر وفي المقابل تمسك كتلة التميمي وحلفاؤه بالتجديد له وهذا تسبب بعرقلة تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

وأشار المصدر الى أن "مجلس ديالى منقسم الى فريقين الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة بتحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس".

وبين أن "هنالك تدخلات وضغوط من الكتل السياسية في بغداد اخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري للوصول الى اتفاق يحسم الجدل ولكن المباحثات لم تنجح وما يزال الملف لم يحسم بسبب اصرار كتلة العصائب في ديالى على عدم التجديد للتميمي".