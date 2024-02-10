2024-02-10 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا محافظ واسط محمد المياحي يوم السبت، اهالي المحافظة إلى الهدوء، لافتا إلى أن اصواتهم كفلها الدستور ونثق بالقضاء ونعول عليه. وقال المياحي في بيان تلقته ايرث نيوز “أهلي الطيبين اعتذر جدا لقد تسببت بإشغالكم في هذه الأيام الحساسة وهناك من تعمد للعب بعواطفكم، مواقفكم معي ومع اخوتي الاعضاء الذين شكلوا الاغلبية في […]

ظهرت المقالة المياحي يدعو اهالي واسط الى الهدوء: اصواتكم كفلها الدستور ونثق بالقضاء ونعول عليه أولاً على ايرث نيوز.