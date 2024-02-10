2024-02-10 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أثارت أوامر إسرائيل لسكان غزة بالتوجه جنوبا نحو الحدود المصرية خلال هجومها والأوضاع الإنسانية المتردية مخاوف العرب والأمم المتحدة من احتمال إجبار الفلسطينيين في نهاية المطاف على عبور الحدود. وتزايدت هذه المخاوف في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية مباشرة حيث لجأ مئات الآلاف من […]

ظهرت المقالة لماذا يثير النزوح الفلسطيني قلق الأمم المتحدة والعرب؟ أولاً على ايرث نيوز.