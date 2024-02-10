مكتب السيد السيستاني: الإثنين المقبل هو الأول من شعبان

2024-02-10 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مكتبُ المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم السبت، أن غداً هو المكمّل لشهر رجب والإثنين هو الأول من شعبان.وقال مكتبُ المرجع السيستاني في النجف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " يوم غدٍ الأحد هو المكمّل لشهر رجب".وأضاف، أن "يوم الإثنين الموافق (12 /2 / 2024 م) هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1445هـ".