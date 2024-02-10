الإعمار: أموال مشاريع فك الاختناقات مؤمنة وتتقدم بوتيرة متسارعة

2024-02-10 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الإعمار والإسكان توفر التخصيصات المالية الكافية لإكمال مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية عبر خياري الموازنة الثلاثية وتوفير الملائمة المالية من الشركات المنفذة، فيما اتمام نصب الروافد بـ 4 مشاريع.وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل حالياً في 15 مشروعاً لفك الاختناقات وتخطط لإطلاق مشروع جديد يتمثل بتطوير تقاطع قرطبة وإنشاء جسرين قرب منطقة الجادرية وجسر الطابقين".وأضاف، أن "الوزارة تعمل في هذه المشاريع بواقع 3 شيفتات ليلا ونهارا تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء لتسريع إنجازها، ونسب الإنجاز تتسارع في المشاريع الحالية ونتوقع ان تكتمل قبل المدد الزمنية المحدد لها كما هو الحال بمشروع مجسر "فائق حسن" قرب تقاطع كلية الفنون الجميلة الذي أنجز بـ 105 أيام بينما المخطط كان 300 يوم".وتابع أن "العمل يسير بوتيرة متسارعة وتم نصب الروافد الكونكريتية بعدد من المشاريع بينها مشروع تطوير ساحة النسور ومجسرات ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين وروافد تطوير تقاطعي الشالجية وايضا مشروع تقاطع قرطبة".وأكد أن "الوزارة تستعد كذلك لإطلاق مشاريع الحزمة الثانية والتي من بينها مشروع الطريق الحلقي الرابع ومشاريع أخرى للنقل والجسور في بغداد والمحافظات".وعن ميزانية تنفيذ المشاريع أوضح صباح أن "تمويل تنفيذ المشاريع يتم عبر خيارين الأول هو الموازنة الثلاثية إذ أن كافة التخصيصات رصدت ضمن الموازنة ما يعطي ديمومة لاستمرار هذه المشاريع إلى حين إكمالها، وكذلك هنالك خيار ثانٍ اتبعت من خلاله وزارة الإعمار استراتيجية تلزم الشركات المنفذة بتقديم ملاءمة مادية تتضمن 50% من قيمة المشروع على أن يتم الدفع له مع توفير التخصيصات بشكل مستمر".