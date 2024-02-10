فوزان وثلاثة تعادلات في العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-02-10 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ففي المباراة الاولى التي جرت على ملعب ديالى تعادل أصحاب الارض نادي ديالى مع ضيفه نادي الرمادي سلبياً من دون أهداف.

بينما انتهت المباراة الثانية التي جمعت نادي الكوفة مع ضيفه الغراف بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 ، وجرت المباراة على ملعب الاول.

وتعادل الصناعات الكهربائية مع ضيفه الصناعة 0-0، وفاز البحري على ضيفه الجولان 2-0 .

وفي المباراة الخامسة، حقق غاز الشمال الفوز على الديوانية بنتيجة 2-0.