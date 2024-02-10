العراق يشارك في مؤتمر استضافة كأس العالم للسيدات 2027

2024-02-10 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم محمد فرحان، اليوم السبت، في مؤتمرَ الاستضافة المُشتركة لنهائياتِ كأس العالم للسيدات 2027 بين بلجيكا وهولندا وألمانيا، والذي جرى في الدوحة على هامشِ المباراة النهائية لكأسِ آسيا.

وحمل المؤتمر بحسب بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، شعارَ "فتح آفاق جديدة ومتحدون كفريق واحد، ونسعى جاهدين لاستضافة كأس العالم للسيدات".

وتم تقديمُ شرحٍ مفصلٍ عن آليةِ الاستضافة المُشتركة مع تقديم فيلمٍ مصورٍ عن الملاعب، وكيفية زيادة الإيرادات لدعم الاتحاداتِ الوطنيّة في جميع أنحاء العالم في جُهودهم المتعلقة بكرةِ القدم للسيدات، وبناء قاعدةٍ أوسع من المتابعين والمشجعين لتَحقيقِ هذه الطموحات النبيلة، وأن تتوافقَ الاستضافة مع رؤيةِ الفيفا لكُرةِ القدم للسيدات.

وتناول المؤتمرُ التباحث مع الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم في الدوحة بوجودِ الاتحادات الوطنيّة الآسيوية لمناسبةِ إقامة كأس آسيا 2023 ، مما يوفر منصةً مثاليةً لنا للالتقاءِ والتعريف بمزيدٍ من التفصيل عن كأس العالم للسيدات 2027، وأن البطولةَ المقبلة ستخلقُ أجواءً مثاليةً للمشجعين والجماهير العالمية، وإن خبراتنا في مجال الابتكارِ والتقنيات، بالإضافةِ إلى بطولةِ كأس العالم المدمجة، ستخلقُ بطولةً مُستدامة.