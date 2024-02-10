بدء جلسة البرلمان التداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية

2024-02-10 15:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت (10 شباط 2024)، جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح الجلسة التداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".

وفي مساء يوم الأربعاء 7 شباط 2024، استهدفت طائرة مسيّرة، سيارة دفعٍ رباعي كانت تقل أربعة أشخاص، بمنطقة المشتل بشرق العاصمة الاتحادية بغداد.

وأسفر الاستهداف عن مقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم قياديان في كتائب حزب الله العراقية، وهما (أبو باقر الساعدي، وأركان العلياوي)، فيما أصيب الرابع بجروح.

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم، وقالت إنه جاء "رداً على الهجمات على جنود أمريكيين"، وأدت إلى مقتل "قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولاً عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".