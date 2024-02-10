البرلمان يدعو الحكومة لتنفيذ قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق

2024-02-10 16:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا مجلس النواب، اليوم السبت (10 شباط 2024)، الحكومة لتنفيذ قرار البرلمان باخراج القوات الأجنبية من العراق في العام 2020.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب، دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020، المتعلق بأخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، ولعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".

فيما، قال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ان "مجلس النواب استنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية من اي جهة ولأي سبب كان، ويُدين بشدة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقادته".

واضاف: أن "مجلس النواب دعا، الحكومة لاتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، ويؤكد دعمه للحكومة في ان يكون العراق عامل استقرار في محيطه الاقليمي والدولي".





وفي وقت سابق من اليوم، افتتح النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، جلسة تداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح الجلسة التداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية".

وفي مساء يوم الأربعاء 7 شباط 2024، استهدفت طائرة مسيّرة، سيارة دفعٍ رباعي كانت تقل أربعة أشخاص، بمنطقة المشتل بشرق العاصمة الاتحادية بغداد.

وأسفر الاستهداف عن مقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم قياديان في كتائب حزب الله العراقية، وهما (أبو باقر الساعدي، وأركان العلياوي)، فيما أصيب الرابع بجروح.

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم، وقالت إنه جاء "رداً على الهجمات على جنود أمريكيين"، وأدت إلى مقتل "قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولاً عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".