بعد الخسارة أمام نفط البصرة.. أحمد صلاح يستقيل من تدريب الانيق

2024-02-10 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم مدرب نادي الطلبة احمد صلاح، يوم السبت، استقالته من تدريب الانيق.

وقال احمد صلاح، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "أتحمل الخسارة أمام نفط البصرة اليوم"، مبينا ان "هذه آخر مباراة أخوضها في تدريب النادي".

وحقق نادي نفط البصرة، في وقت سابق من اليوم السبت، الفوز على الطلبة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتل الطلبة المركز التاسع برصيد 17 نقطة بعد خوضه مباراة اليوم في الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق.