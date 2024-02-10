توجيه من مرور الرصافة بشأن إطلاق سراح المركبات المحجوزة

2024-02-10 16:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية مرور بغداد الرصافة، اليوم السبت (10 شباط 2024)، توجيهاً بشأن إطلاق سراح المركبات المحجوزة.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدير مرور بغداد الرصافة اللواء عمار الشبلي أمر بإعطاء امراء القواطع كافة صلاحية اطلاق سراح المركبات المحجوزة وفق الضوابط والسياقات القانونية".

وتابع البيان، أن "القرار يأتي للتقليل من الروتين في الاجراءات الادارية واختصار الوقت على المواطن الذي كان يتجشم عناء الحضور من مقرات القواطع الى مقر مديرية مرور بغداد الرصافة والعودة مرة اخرى للقاطع المعني بالحجز لغرض اطلاق سراح المركبات".