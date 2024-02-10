صلاح الدين.. ناحية الحجاج تطلق مشاريع جديدة بقطاعات التربية والصحة والطرق

2024-02-10 17:00:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكد مدير ناحية الحجاج في صلاح الدين شريف أحمد عوض الجبوري، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع بقطاعات التربية والصحة والطرق.وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي انطلقت في ناحية الحجاج، بناء مدارس ورياض أطفال توقف العمل فيها سابقا وتتضمن مشروع بناء مركز شرطة الحجاج".وأضاف، "ولدينا مشاريع أخرى خاصة بالقطاع الصحي بينها مركز صحي الحجاج النموذجي، الذي تم إحالته لإحدى الشركات العراقية من قبل صندوق الإعمار، وكذلك مركز صحي السعد وهو في مراحل التشطيب حاليا، ولم يبق إلا القليل لافتتاحة، فضلا عن مركز صحي البوطعمة الجديدة، الذي تم إنشاؤه من المنحة الكويتية، بالإضافة إلى مركز صحي قرية الطالعة".وأكمل قائلا: "إن المشاريع تتسع كذلك لقطاع الطرق إذ تم إنجاز 30 شارعا في قرية البوطعمة وتبليط شوارع في قرية العبيد العلي".ودعا الجبوري، "الحكومة المحلية في صلاح الدين إلى تكليف وتشكيل لجان مختصة لمتابعة مشاريع ناحية الحجاج المتوقفة وإعادة إحيائها".