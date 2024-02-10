2024-02-10 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، اليوم السبت، تطلع همن جميع القوى السياسية تحشيد موقف موحد داعم للجهد الرسمي ورافض بقوة للعنجهية الامريكية، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة التداولية لمجلس النواب لمناقشة الاعتداءات الامريكية. وقال حمودي في بيان تلقته ايرث نيوز: “نتطلع من جميع القوى السياسية والشعبية وصناع الرأي العام الى تحشيد […]

ظهرت المقالة حمودي نتطلع من القوى السياسية تحشيد موقف داعم للجهد الرسمي ورافض بقوة للعنجهية الامريكية أولاً على ايرث نيوز.