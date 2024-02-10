2024-02-10 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

تساءلت المتحدث باسم تحالف نبني رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، اليوم السبت، عن غياب الكتل السنية والكردية عن جلسة البرلمان لمناقشة الاعتداءات على سيادة العراق. وقالت الفتلاوي في تدوينة تابعتها إيرث نيوز إن”جلسة نيابية مخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية تُقاطعها الكتل السنية والكتل الكردية !!!”. وأضافت: “هل قضية سيادة العراق هي قضية تخص الشيعة […]

ظهرت المقالة “الكتل السنية والكردية تقاطع الجلسة”.. حنان الفتلاوي تتساءل: هل قضية سيادة العراق تخص الشيعة فقط؟ أولاً على ايرث نيوز.