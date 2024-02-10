2024-02-10 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ألقت شرطة بغداد الكرخ اليوم السبت، القبض على 22 متهماً من طرفي مشاجرة كبيرة بالعصي والسكاكين بين وافدين عرب نتج عنها وفاة احدهم. وذكر بيان للشرطة انه “بعد حصول مشاجرة كبيرة بين طرفين من الوافدين العرب من احد الجنسيات العربية ضمن منطقة المهدية دور التجاوز في الدورة في جانب الكرخ من بغداد، استخدم فيها العصي […]

ظهرت المقالة بالعصي والسكاكين.. شجار بين وافدين عرب ينتهي بمقتل شخص ببغداد أولاً على ايرث نيوز.