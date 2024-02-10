2024-02-10 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، اليوم الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠، المتعلق باخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء . كما استنكر مجلس النواب واعرب عن رفضه للاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية […]

ظهرت المقالة البرلمان يدعو الحكومة إلى التحرك دبلوماسيا لحماية سيادة العراق أولاً على ايرث نيوز.