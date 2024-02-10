2024-02-10 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، الحكومة إلى تنفيذ القرار النيابي المتعلق بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته إيرث نيوز أن”المندلاوي، دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بأخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم […]

ظهرت المقالة المندلاوي يُحيل طلبًا موقعًا من 100 نائب إلى لجنتين نيابيتين يخص مقترح لإخراج القوات الأجنبية أولاً على ايرث نيوز.