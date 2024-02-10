قطر تتوج بكأس آسيا بعد فوزها على الأردن

2024-02-10 18:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحافظ منتخب قطر على لقب كأس آسيا بتحقيق الكأس القارية للمرة الثانية على التوالي، إثر فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت في قطر وتحديدا على استاد لوسيل.وحملت اهداف العنابي القطري توقيع النجم أكرم عفيف وكلهم من علامة الجزاء في الدقائق 22 و 73 و90+5 فيما جاء هدف النشامى عبر يزن النعيمات في الدقيقة 66.وبهاتريك أهداف اليوم، حصل أكرم عفيف على جائزة هداف البطولة بوصوله لـ 8 أهداف، متجاوزا أيمن حسين صاحب الـ6 أهداف، كما بات أول لاعب يسجل في نهائيين متتاليين من بطولة كأس آسيا.وكان منتخب قطر قد حقق لقب كاس آسيا 2019 الذي أقيم في الإمارات على حساب اليابان حينها بنتيجة 3-1.