قطر تهزم الأردن وتظفر بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها

2024-02-10 18:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج منتخب بالمركز الأول لبطولة آسيا بعد تحقيقه الفوز على نظيره في المباراة الختامية لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي استضافتها دولة قطر.

وانطلقت المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب قطر بهدف دون رد جاء هدف قطر من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني سجل الاردن هدف التعديل في الدقيقة 67 عن طريق يزن النعيمات ، ومن ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم الصيني للمنتخب القطري سجل أكرم عفيف في الدقيقة 73 هدف قطر الثاني والسابع له في البطولة ليضمن لقب هداف آسيا بعدما اجتاز عدد اهداف اللاعب العراقي ايمن حسين الذي يمتلك 6 أهداف، ومن ركلة جزاء ثالثة سجل لاعب قطر اكرم عفيف هاترك والهدف الثالث لقطر في الدقيقة 90+5 ليرفع رصيده الشخصي إلى 8 اهداف ويحلق بعيداً بلقب الهداف.

وقدم النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "يونس محمود" ختام كأس بطولة آسيا قبل المباراة النهائية بين منتخبي قطر والأردن، بعد أن تم اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.