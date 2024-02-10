2024-02-10 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، الحكومة إلى تنفيذ قرار البرلمان المتعلق بإخراج القوات الأجنبية من العراق، فيما أحال طلبا موقعا من أكثر من 100 نائب إلى لجنتي (القانونية والأمن والدفاع) يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أحال طلبا موقعا من أكثر من 100 نائب إلى لجنتي ( القانونية والأمن والدفاع ) يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق".وأضاف البيان، أن "المندلاوي دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".واستنكر المندلاوي، "الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان، فيما أدان بشدة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقادته".ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، ويؤكد دعمه للحكومة في أن يكون العراق عامل استقرار في محيطه الإقليمي والدولي".