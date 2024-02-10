انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الأول

2024-02-10 18:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الأول- دورة محمد شكري جميل- برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأفادت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المهرجان تنظمه نقابة الفنانين بإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح ويستمر لمدة خمسة أيام".وأضافت، أن " حفل الافتتاح أقيم على مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات، وستجري الفعاليات على مسرحي الرشيد والوطني لغاية الأربعاء الرابع عشر من شباط الحالي".