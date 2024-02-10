آسايش دهوك تعتقل شخصين بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة وقنابل يدوية

2024-02-10 18:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة آسايش دهوك، اليوم السبت، عن اعتقال شخصين يشتبه بتجارتهما المواد المخدرة في أحد أقضية المحافظة بعد ضبط بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة، فيما وصفت العملية بـ"النوعية".

وقالت دائرة اسايش دهوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قواتها نفذت عملية نوعية في سميل أسفرت عن القبض على المشتبه بهما، حيث عثر بحوزتهما على مجموعة من الاسلحة بما في ذلك مسدسات وقنابل يدوية (رمانات) بالإضافة الى كمية من المواد المخدرة".

ودعت دائرة الآسايش المواطنين في محافظة دهوك الى "البقاء بيقظة ويتخذون الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي شخص يثير الاشتباه فيما يتعلق بتجارة أو ترويج المواد المخدرة".