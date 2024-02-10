رئيس الوزراء يبارك لقطر فوز منتخبها بكأس اسيا

2024-02-10 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لدولة قطر فوز منتخبها بكأس آسيا.وقال رئيس مجلس الوزراء في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك للأشقاء في دولة قطر، حكومةً وشعباً، فوز المنتخب القطري بكأس بطولة أمم آسيا لكرة القدم، وحظاً أوفر للأشقاء الأردنيين والمنتخبات المشاركة".وأضاف، "كل الشكر لقطر والجماهير الرياضية على حسن التنظيم والتفاعل الطيب مع مباريات البطولة".