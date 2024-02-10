المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لإنهاء مهام التحالف الدولي

2024-02-10 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لانهاء مهام قوات التحالف الدولي.وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لانهاء مهام قوات التحالف الدولي".وأضاف المندلاوي- بحسب البيان- أن "مجلس النواب سيفاتح القائد العام للقوات المسلحة/ رئيس مجلس الوزراء، لاستضافة المعنيين في القوات المسلحة ووزارة الخارجية الأسبوع الحالي".ووجه رئيس مجلس النواب بالنيابة لجنتي القانونية والأمن والدفاع بـ "تقديم تقرير في الجلسة المقبلة فيما يتعلق بالطلب المقدم من النواب حول مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد".