2024-02-10 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصبح حصول سكان قطاع غزة على مياه صالحة للشرب في ظل الحرب الإسرائيلية، مهمة صعبة للغاية، ثمنها الموت، خاصة مع استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من الباحثين عن الماء. وفي حوادث منفصلة قُتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال بمناطق متفرقة من القطاع، خلال محاولاتهم الحصول على مياه صالحة للشرب، فيما رصدت عدسات الكاميرات استخدام بعضهم […]

ظهرت المقالة الحصول على مياه الشرب.. مهمة ثمنها الموت في غزة أولاً على ايرث نيوز.