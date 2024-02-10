2024-02-10 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن بلاده تبادلت رسائل مع الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك رسائل بشأن جماعة حزب الله اللبنانية. وأضاف خلال زيارة لبيروت: “خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت إيران وأميركا الرسائل”. وتابع قائلا إن واشنطن طلبت من […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل أولاً على ايرث نيوز.